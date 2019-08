„Věčná touha“ na konci temných chodeb. Koněpruské jeskyně slaví 60 let od zpřístupnění

Každý návštěvník, který si chce prohlédnout Koněpruské jeskyně, se musí sklonit před tvořivostí přírody sklonit, a to doslova. Za úzkými uličkami se však skrývají mimořádné velkolepé jeskyní dómy. „Když teď otevřete oči, neuvidíte vůbec nic!“ hlásí průvodce, který na chvíli vypne světlo v jeskyni a celý prostor se zahalí do absolutní tmy. Jakmile se však znovu rozsvítí, může návštěvník obdivovat „Krásnou růžici“ nebo „Věčnou touhu“, což jsou jedny z desítek krápníkových útvarů tohoto rozsáhlého jeskynního systému. Jeskyně 2. srpna slaví šedesát let od okamžiku, kdy se oficiálně otevřela svým obdivovatelům.