V Česku ubývá revmatologů, někde čekají pacienti na vyšetření i čtyři měsíce

„Ne že by to nebyl hezký obor, revmatologie je obor krásný, ale z hlediska uživení revmatologa může hrát roli jeho neatraktivita,“ vysvětluje si úbytek oborových specialistů předseda Revmatologického ústavu Jiří Venclovský. „Je to diagnostický interní obor a nemá moc výkonů na pacientovi, které jsou zaplacené. Není proto lukrativní.“

Podle Revmatologického ústavu je v současnosti v některých regionech situace stabilní, na Ústecku, Liberecku a Vysočině ale nedostatek odborníků na klouby evidují. „Momentálně vím o čtyřech místech v republice, kde revmatologové chybí. Je to například na Vysočině, určitě je to Havlíčkův Brod, nebo třeba Teplice,“ řekl Vencovský.

To potvrzuje i mluvčí České lékařské komory Michal Sojka. „Někde je to horší, jinde lepší. Některá místa jsou na tom ještě docela dobře a ta personální situace není tak špatná,“ řekl Sojka. Jedná se například o Kladno či Ostravu. „U nás na Kladně je situace stabilní. Máme zde tři stálé revmatology, a to je dostatečné množství,“ potvrzuje zdravotní sestra z Revmatologické a interní ambulance Kladno.

Ministerstvo slibuje zlepšení, situaci mají zlepšit dotace

Podle Venclovského za úbytkem revmatologů ve vybraných regionech stojí i to, že u všech tuzemských lékařů není zvykem vychovávat si nástupce, kteří po nich převezmou ordinaci. Poté, co lékaři odejdou do důchodu nebo přestanou pracovat, se tak čekací doby mohou protáhnout až na čtyři měsíce.