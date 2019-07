Jako špatná telenovela, hodnotí koaliční krizi šéf lidovců Výborný. Ničí však podle něj politickou kulturu

„Bohužel to významným způsobem poškozuje politickou kulturu v České republice. To je to, co mi vadí a co vyčítám jak panu prezidentovi, tak panu premiérovi, tak vládě. Věc měla být vyřešena na konci května,“ soudí předseda KDU-ČSL.

Již bezprostředně poté, co vyšlo najevo, že Andrej Babiš ve středu odjel z jednání s prezidentem v Lánech urychleně, aniž by promluvil k novinářům, jak dříve avizoval, jej Výborný charakterizoval jako slabého premiéra. Na tom trvá.

Míní však, že to, že premiér nepostupuje vůči hlavě státu podobně tvrdě jako svého času například Bohuslav Sobotka (ČSSD), může mít skryté důvody. „Mohou za tím být – a to je spekulace – nějaké jeho další osobní zájmy. Víme, že je možná na cestě žaloba na pana premiéra, je to otázka jeho dotačních problémů. Je otázkou, co v tom může hrát roli. (…) Prezident má různé pravomoci, například zahlazení trestu, abolice a podobně,“ naznačil Výborný.

Předseda strany, která je nyní v opozici, ale v minulém volebním období spolu s ČSSD a ANO vládla, by Babišovi poradil, aby na prezidentovi „požadoval velmi nekompromisně dodržovat ústavu včetně ústavních zvyklostí“. Připomněl, že prezidentův postup rozporují ústavní právníci, kriticky se k němu vyjádřil i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

A právě na Ústavní soud by se měl premiér obrátit s kompetenční žalobou, pokud by měl pocit, že prezident dělá něco jiného, než by měl.

„To není žaloba na Miloše Zemana, to je něco jiného než schvalovali senátoři. Je to žaloba, která má do budoucna vyjasnit, jak se má chovat premiér, jak se má chovat prezident republiky v případě článku 74 Ústavy České republiky,“ zdůraznil Marek Výborný.