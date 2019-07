Vzhůru k pětatřicítce. Teploty rychle porostou, větší ochlazení přijde až v příštím týdnu

V dalších dnech budou teploty ještě stoupat, od středy by mohly dosahovat 34 i 35 stupňů. Vedra zřejmě vyvrcholí o víkendu, kdy by je mohly zmírnit bouřky. Ty však nebudou příliš siné, zřejmě nezasáhnou celé území Česka a ochlazení, které přinesou, srazí teploty jen zhruba ke třicítce.

„Slunečné, teplé, horké počasí by mělo vydržet do poloviny příštího týdne – do čtvrtka, pátku, což je hranice, kam model ještě rozumně vidí. Co bude dál? Pravděpodobně studená fronta a s ní přechodné ochlazení,“ ohlásil delší výhled meteorolog Michal Žák.