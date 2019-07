Vnitro udělilo ochranu Tchajwancům, které vyžaduje vydat Čína

Vydání potvrdil městský i vrchní soud

O přípustnosti vydání nejprve loni rozhodl pražský městský soud, jeho názor pak před měsícem potvrdil Vrchní soud v Praze. Justice uvěřila čínským zárukám, že zadrženým mužům nehrozí za podvod nezákonné pronásledování nebo trest smrti. Vydání by ještě musela povolit česká ministryně spravedlnosti.

Krutina poukázal na napjaté vztahy mezi Čínou a Tchaj-wanem, který Peking považuje za svou nedílnou součást, třebaže je země samostatná od konce 40. let. Advokát rovněž upozornil na přesvědčení svých klientů, že extradice by pro ně znamenala jistou smrt, a to dost možná ještě před koncem soudního procesu.

Zahraniční média a lidskoprávní organizace dlouhodobě vytýkají Číně mučení vězňů. V roce 2014 například organizace Amnesty International zdokumentovala výrobu mučících nástrojů v čínských továrnách a na konkrétní případy mučení vězňů v Číně upozornila organizace Human Rights Watch.