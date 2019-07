Divocí koně z Anglie jsou v Česku jako doma. Už jich je přes sto

K překročení stovky kusů stačilo exmoorským koním pět jar – první přivezli ochránci přírody do milovické rezervace v lednu 2015. Během léta počet koní nejspíše ještě mírně vzroste. „Na milovické pastvině zůstává poslední březí klisna, která pravidelně rodí v pozdějším termínu,“ poznamenala Kateřina Šandlová z Jihočeské univerzity, která se zabývá výzkumem etologie koní ve stádech a prováděla sčítání hříbat.

Zachránit zdejší step

Divocí koně mají v Česku pomoci se záchranou stepních a mokřadních rezervací, které předtím zarůstaly agresivními druhy trav a křovin. Zároveň Česká krajina doufá, že pomohou k zachování celosvětové populace divokých koní z Exmooru. „S českou populací exmoorů se mezinárodně počítá,“ ujistil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd.

Důležité podle něj je i to, že českou populaci založilo 40 vzájemně nepříbuzných koní. „Vzhledem k tomu, že druhou světovou válku přežilo pouhých pětačtyřicet exmoorských koní, jde o skutečně vysoké číslo. Tak vysoký podíl zakladatelů patrně nemá žádná jiná populace,“ podotkl biolog.

Do Česka by se navíc v budoucnu mohli z Anglie stěhovat ještě další zvířata. Stále totiž chybějí zástupci některé vzácné linie divokých koní z odlehlých oblastí Exmooru. Ty by měly pomoci k dosažení ještě větší genetické pestrosti.