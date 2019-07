Cirkusům ubývá prostor. Města jim pod vlivem petic přestávají pronajímat své pozemky

V Táboře sbírá podpisy pro to, aby radnice pozemky cirkusům s živými zvířaty nepronajímala, Jiří Mrňa. „Asi na začátku školního roku to ukončíme. Uvidíme, kolik budeme mít podpisů, a předáme to radě města,“ plánuje. Lidé, kteří přicházejí petici podepsat, argumentují jasně. „Přijde mi, že drezury jsou vůči zvířatům kruté,“ řekla jedna z táborských petentek.

Podle Jiřího Berouska se potíže cirkusů stupňují od doby, kdy policie informace o případu zveřejnila. „Začalo to až od loňského roku. Myslím si, že to udělal pan jmenovec Berousek, který nemá s cirkusem absolutně nic společného. Je to podnikatel se zvířaty. Od té doby se to rozvířilo,“ míní.