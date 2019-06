Jmelí se rychle šíří. Moravskoslezský kraj chce kvůli škůdci změnit zákon

Za posledních deset let napadených stromů v Moravskoslezském kraji výrazně přibylo. Odborníci se ale zatím neshodnou v tom, proč právě v tomto regionu se jmelí tak daří. „Domnívali jsme se, že to souvisí se znečištěným prostředím. Ale není to tak úplně jednoznačné, protože jmelí je třeba v CHKO Poodří v jižní části daleko více než v Ostravě,“ řekla dendroložka Eva Mračanská.

Podle dendrologů by mohli být příčinou i ptáci. Moravská brána je totiž tahovou cestou ptáků, kteří se bobulemi jmelí živí a poloparazitickou rostlinu tak zřejmě šíří dál.

Zaručený recept na boj s parazitem neexistuje

Velké trsy jmelí se z napadených stromů odstraňují například chemickým postřikem, po kterém prakticky hned opadnou. Jde ovšem jen o krátkodobé řešení, protože škůdce v korunách stromů po čase opět obráží a aplikace chemie se musí opakovat.

V případě, že jsou dřeviny napadené výrazně a začínají umírat, přichází na řadu pracovníci s motorovými pilami, kteří korunu ořežou. V nejhorším případě se musí strom pokácet. Zaručený postup, který by strom zbavil jmelí nadobro, zatím není.