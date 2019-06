Poslanci zvedli ruku pro poplatek za služby Airbnb. Je spíše symbolický

Sněmovna ale nedokončila schvalování novely, která by zavedla hrazení většiny ceny léčebného konopí ze zdravotního pojištění a sdílení údajů o předepsaných lécích. Poslanci se přeli zejména o to, zda by měl systém lékového záznamu počítat se souhlasem pacienta automaticky, nebo by jej pacient musel udělit. Hlasování o předloze se uskuteční nejdřív v pátek.

Sněmovnou prošla také předloha prohlubující práva mladistvých v trestním řízení. Návrh vychází z evropské směrnice. Mladiství podezřelí nebo obvinění v trestním řízení by měli získat podle návrhu právo mimo jiné na informace o řízení nebo na to, aby mohli být i po dosažení plnoletosti ve vazbě odděleně od dospělých. Za mladistvé by byli považováni i lidé, u nichž není zcela jisté, že už měli 18. narozeniny.

Pokud by byla novela přijata, zájemci o české občanství by k prohlášení museli přiložit doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého nebo československého občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů. Nyní mohou nabývat občanství jen lidé, kteří československé nebo české občanství pozbyli před účinností vládní novely. Zákon vylučuje tuto možnost například pro slovenské občany s ohledem na rozdělení Československa.

Novela, s jejímž přijetím souhlasila i vláda, by se podle ministerstva vnitra mohla týkat řádově stovek lidí, mimo jiné Čechů žijících v krizí zmítané Venezuele. Změnu vedle SPD a KSČM nepodpořili ani vládní sociální demokraté s výjimkou Antonína Staňka a Tomáše Hanzela. Tyto strany mezi krajany při parlamentních volbách neměly příliš velkou podporu. Senátoři s úpravou přišli kvůli tomu, že platné znění zákona se zavedením možnosti dvojího občanství mnohdy rodiny krajanů rozdělilo. Postihlo to rodiny, které musely odejít z bývalého Československa po nástupu komunistického režimu v roce 1948.

Podobnou argumentaci při projednávání nynější novely použil komunista Zdeněk Ondráček. Před přijetím novely varoval Radek Koten (SPD). Podle něho není zřejmé, kolik lidí by úpravy využilo a zda by se nesnažili pouze získat výhody českého systému sociálního zabezpečení.

Návrh týkající se jednodušší cesty k českému občanství pro potomky emigrantů počítá s tím, že by mohli nabýt české občanství prohlášením. Stejnou úpravu navrhovalo ministerstvo vnitra už v roce 2013, sněmovna ji ale tehdy z vládní předlohy vyřadila. V dolní komoře převládal názor, že k českému občanství by se mohli dostat i lidé, kteří třeba ani neumějí česky a nikdy tu nebyli.

Úhrada většiny ceny léčebného konopí se mát dostat do novely, podle níž ošetřující lékaři a lékárníci získají v návaznosti na elektronické recepty přehled o všech lécích, které má pacient předepsané. Sdílení údajů mezi poskytovateli zdravotní péče by mělo podle vlády zajistit bezpečnější a kvalitnější předepisování léků.

Fikce souhlasu neprošla

Sněmovna odmítla snahu opoziční ODS, která chtěla zavést do správního řádu fikci souhlasu, aby přiměla úřady vydávat rozhodnutí do 30 dnů. Podle odpůrců byl návrh příliš obecný a radikální. Předloha by navíc znamenala nepřípustnou novelu řady zákonů z různých oblastí správního práva. Zamítnutí v souladu s vládou podpořili poslanci koalice včetně KSČM a opoziční Piráti.

Fikce souhlasu by byla podle kritiků opodstatněná ve stavebním řízení, obecně by ale platit neměla. Vztahovala by se totiž například i na povolování vývozu zbraní nebo na rozhodování ve věcech dětí. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) uvedla, že její úřad fikci souhlasu u závazných stanovisek připravuje a platit by měla od letošního září.

Navrhovaná novela měla zavést fikci souhlasu pro všechna závazná stanoviska úřadů. Pokud by státní úřady nevydaly rozhodnutí do 30 dnů, mohlo by se postupovat dál, jako kdyby vydaly souhlasné stanovisko.

„Chceme, aby stát rozhodoval včas a kompetentně,“ hájil novelu předseda ODS Petr Fiala, podle něhož by měl stát dodržovat to, co žádá po svých občanech. Místopředseda ODS Martin Kupka poukázal na to, že v případě elektronické evidence tržeb stát dává živnostníkům na splnění úkonů pět či šest dnů pod hrozbou sankce, zatímco úřadům za někdy i několikaměsíční prodlevy žádné pokuty nehrozí.

Novela podle kritiků vycházela z nedostatečně zhodnoceného platného právního stavu, protože se omezuje na obecné konstatování, že institut závazných stanovisek přináší v dnešní právní praxi mnoho překážek a problémů. Návrh prý také obsahuje řadu dílčích nedostatků, které by znemožnily jeho bezproblémovou aplikaci v praxi.