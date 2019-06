Vzniku až 90 procent větrných elektráren v Česku zabránily mýty a spekulace, říká expert

Také Bohumil Frantál poukazuje na to, že je možné rozkládat větrníky rovnoměrně. „Podobný proces decentralizace probíhá například v Belgii a je označován nebo propagován heslem jedna vesnice, jedna turbína. To znamená žádné velké projekty, ale dekoncentrace a ideálně vlastně i se zapojení místních komunit a s většími přínosy do místních pokladen,“ přiblížil odborník z Akademie věd.

Tošenovský zdůraznil, že vedle vizuálního zásahu do krajiny mluví proti větrným elektrárnám také kolísavý výkon a prozatím se technologicky nepodařilo zvládnout ukládání přebytečné energie.

„Ano, zálohování nebo vyváženost systému může a musí hrát roli a je potřeba se na to dívat se všemi dostupnými a v budoucnu dostupnými technologiemi, ať už je to ukládání energie, a to se nebavíme jenom o bateriích, ale i řízení spotřeby a jiné nástroje. Ale myslím, že v případě České republiky by bylo dobré se zamyslet právě nad tím nehledat ty negativní aspekty, ale hledat cesty, jak to realizovat. Sousední Rakousko plánuje k roku 2030 sto procent energie elektřiny z obnovitelných zdrojů, my plánujeme pouze nějakých 15 procent. Je tady velký rozdíl,“ zdůraznil.