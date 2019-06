Nová část dálnice D3 na jihu Čech se otevře řidičům ještě před prázdninami

Osmikilometrový úsek Bošilec–Ševětín bude navazovat na již hotovou část Veselí nad Lužnicí – Bošilec, po které můžou řidiči jezdit od října 2017.

Do zprovoznění budou stavbaři ještě dokončovat například oplocení dálnice, domalovává se také vodorovné dopravní značení. „V neposlední řadě probíhají technické prohlídky se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a správních úřadů, které předcházejí povolení užívání dálnice,“ uvedl mluvčí společnosti Metrostav.

Dál se bude pracovat i po otevření úseku. Například pod dálničními mosty a také na přeložkách místních potoků. „Jedná se o práce, které nejsou potřebné pro uvedení dálnice do provozu,“ dodává Kostiha. Vše by mělo být hotové do února příštího roku.

Osm kilometrů za víc než 1,25 miliardy korun

Dálnice se oproti původním plánům o 50 milionů korun prodražila. Celkem vyjde na víc než miliardu a čtvrt. Stavbu mostu u Bošilce komplikovala rašelina v podloží, které bylo víc, než se předpokládalo. Součástí stavby jsou také víc než tři kilometry protihlukových stěn, které budou chránit před hlukem projíždějících aut například obyvatele Neplachova.

Celá dálnice povede z Prahy až na hranice s Rakouskem u Dolního Dvořiště, měřit má celkem 171 kilometrů. Teď je v provozu kilometrů padesát, od 24. června budou mít řidiči k dispozici kilometrů 58. Další část D3, téměř jedenáctikilometrový úsek Ševětín–Borek, chce ŘSD otevřít v březnu 2020. Řidiči tak budou moct po dálnici dojet od hranic Středočeského a Jihočeského kraje až do Českých Budějovic. Od letošního jara také pokračují práce na dvou úsecích kolem krajského města (Českých Budějovic), které mají být zprovozněné v roce 2022.

Zprovoznění úseku Bošilec–Ševětín se má zúčastnit i ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Pro něho půjde o první stříhání pásky nové dálnice.