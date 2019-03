Na jihu se koplo. ŘSD zahájilo stavbu úseku D3 kolem Českých Budějovic

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017. Na něj navazuje část Bošilec–Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude stát 1,2 miliardy a první řidiči by po ní měli jet v červnu.

Spojit Čechy s Rakouskem

Z jihočeské části dálnice D3 je aktuálně v provozu necelých padesát kilometrů a dalších třicet se staví. Celkem by krajem mělo vést zhruba 113 kilometrů. Tato část dálnice D3 by měla být k hranicím s Rakouskem podle ŘSD hotová do roku 2024. „Všechny úseky k hranicím s Rakouskem buď mají, nebo se u nich žádá o územní rozhodnutí. Po výkupu pozemků budeme žádat o stavební povolení,“ dodal ministr Ťok.

Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách. Přes Středočeský kraj povede zbývajících přibližně 58 kilometrů mezi Prahou a Meznem. Kdy bude dálnice hotová v celé délce, není jasné, termín se stále posouvá. „Zprovoznění by vycházelo s harmonogramy staveb, které tam máme, zhruba nejpozději na rok 2028,“ řekl začátkem měsíce mluvčí Rýdl.