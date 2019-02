Obchvat Českých Budějovic na cestě. Stroje vyjedou na další úsek v březnu

Nejkratší ze tří částí obchvatu jihočeské metropole už funguje, jejím otevřením se doprava na příjezdu do města přesunula z jedné ulice do vedlejší. To výrazně ztížilo místní provoz.

Ve snaze předejít podobné situaci chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznit další část obchvatu zároveň se 7,2 kilometru dlouhým úsekem D3 Úsilné – Staré Hodějovice. Ten se ale zatím stavět nemůže, protože italsko-turecké sdružení firem Astaldi a IC Ictas napadlo výběrové řízení na zhotovitele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zahájení stavby tedy stále čeká na rozhodnutí antimonopolního úřadu.