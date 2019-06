Proti výsledkům maturit se zatím odvolalo 2070 žáků. Další žádosti ještě přijdou, čeká ministerstvo

„Do středy obdrželo ministerstvo školství zatím 2070 žádostí, plus dalších 123 chybně zaslaných, které postoupíme na kraje,“ řekla ČT mluvčí Aneta Lednová. Ministerstvo předpokládá, že se číslo ještě navýší. „Předpokládáme, že do konce tohoto týdne nám budou žádosti poštou přicházet,“ dodala mluvčí. Žádosti o přezkum maturitní zkoušky mohli maturanti podávat do 4. června včetně.

Většina neúspěšných maturantů letos nezvládla test z českého jazyka, a to zhruba polovina z celkového množství. V testu z matematiky nebo cizího jazyka neuspěla přibližně čtvrtina studentů. Asi pětina žáků propadala z obou povinných testů.

Maturitní testy letos skládalo 62 549 studentů maturujících poprvé. Dalších 853 žáků zkoušku skládalo v odloženém termínu a 5783 jich maturovalo v opravném nebo náhradním termínu. Maturantům se letos dařilo lépe než loni. Testy letos nezvládlo 14,1 procenta těch, kteří maturovali poprvé, což je o 2,9 procentního bodu méně než v minulém roce.