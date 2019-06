Už jsem zažila špatné věci, ale ve srovnání s tím jsem nezažila vůbec nic, říká spoluautorka Infiltrace

U mě, popravdě řečeno, převládá pocit, že už jsem moc ráda, že to Česká televize odvysílala a jsem jí za to vděčná. Protože my si myslíme, že těm lidem, hlavně tedy rodině Vyčítalů, je potřeba co nejrychleji pomoci. Tahle bezmoc už trvá dva roky a rodina už opravdu nemůže.

Osmiletý Adam Vyčítal podstoupil operaci mandlí v pardubické nemocnici. Čtvrtý den po zákroku začal v noci krvácet. Sestra ho poslala do ambulance, která ale byla zamčená. Přivolaná lékařka se na krvácejícího chlapce ani nepodívala a odešla. Teprve po 13 minutách se k němu dostala pomoc, ale nakonec musela do nemocnice stejně přijet záchranná služba. Adam se vrátil domů po devíti měsících v takzvaném vigilním kómatu.

Jakým způsobem jste si vytipovávali příběhy, protože v dokumentu mapujete tři z nich, dostávali jste tipy? Věděli jste o nich z médií? Jakým způsobem a proč jste se rozhodli právě pro ně?

My jsme pořad Infiltrace, zrovna Obchod se svědomím, natáčeli více než dva roky. Po prvním díle, Obchodu se zdravím, jsme dostávali velkou spoustu různých upozornění na to, že se někde něco děje. Pracovali jsme zhruba v deseti lékařských zařízeních, v LDN, v nemocnicích, měli jsme tam několik infiltrátorů a snažili jsme se zmapovat obraz českého zdravotnictví.

A zároveň jak jsme dostávali oznámení od různých obětí nebo od lidí, kterým bylo ublíženo a nemají se jak bránit, tak jsme s nimi samozřejmě dělali rozhovory a ptali jsme se jich. Potom jsme to všechno konzultovali se spřátelenými lékaři, aby nám vysvětlili, protože tomu sami nerozumíme, jestli ten případ je opravdu z lékařského hlediska pochybení, nebo není.

Potom jsme to měli dlouho ve střižně a nakonec z toho vzniklo to, co z toho vzniklo. Ale případ Adama proběhl na podzim minulého roku skoro veškerými médii. A byla to asi jednodenní nebo dvoudenní akce, dokonce jeho tatínek na Facebooku zveřejnil asi pětivteřinové nebo desetivteřinové video z nemocniční chodby a my jsme si opravdu mysleli, že ten případ už je nějakým způsobem vyřešen.

A není?

Ne. My jsme si to opravdu mysleli. A ta druhá aktérka dokumentu, paní Menclová, nás na to znovu upozornila. Ale my jsme říkali: vždyť to už proběhlo médii, už se o to zajímaly noviny, televize. A ona říkala: tak se tam jeďte podívat. Pan Vyčítal s námi ze začátku nechtěl ani mluvit, protože médiím vůbec nevěřil, protože se u něj vystřídalo poměrně dost novinářů a nic se nestalo.

On to říkal i u nás v Událostech, že víceméně všichni přijeli k němu domů, udělali si pár fotografií a pak se o případ už dál nezajímali. Kdybychom si ale měli shrnout vaši zkušenost, vy jste s nimi přeci jen mluvili, navázali jste vztah s touto rodinou, víte, jak se jim daří, jak celou situaci vnímají. Asi si všichni dokážou nebo vlastně nedokážou představit, jak je to těžké?

Popravdě řečeno, já jsem si to nedokázala představit. Já už jsem si myslela, že jsem zažila nějaké špatné věci, ale tady proti tomu jsem nezažila vůbec nic.

Co se týče stanoviska nemocnice, dostala jsem se jen k vyjádření, že se to týká nezletilého dítěte, to znamená, že nemocnice se k tomu nechce vyjadřovat a že by to nechala na soudu. To je oficiální stanovisko. Nic dalšího už nepřijde?

Nic dalšího zatím nepřišlo.