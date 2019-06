Zálohy na PET lahve by ohrozily třídění ostatních odpadů, tvrdí studie pro ministerstvo

„Ze 33 zemí světa se zálohovým systémem se pouze v šesti z nich dosahuje devadesátiprocentního sběru PET lahví, většina zemí toho nedosahuje. Výpočty iniciativy Zálohujme jsou chybné, míchají dohromady živnostenský a domovní odpad,“ uvedl jeden z autorů studie Aleš Rod z CETA.

Podle studie, jejíž výsledky představilo ministerstvo životního prostředí, by zavedením zálohového systému pokleslo třídění ostatního materiálu. V Německu podle analýzy kleslo třídění o jedenáct procent. „Zálohy by omezily třídění komunálního odpadu u tří procent spotřebitelů, což ve výsledku činí úbytek o 8200 tun ročně v třídění sběru. V případě německého scénáře by to bylo o 59 200 tun méně,“ řekl Rod.

Podle Karlovarských minerálních vod (KMV), které se na iniciativě Zálohujme podílejí, jsou zálohy úspěšné z padesáti procent. „Studie už neuvádí, že pět z deseti evropských zemí se zavedenými zálohami devadesáti procent sběru dosahuje. A na druhou stranu ze zemí, které zálohový systém nemají, této úrovně nedosahuje žádná,“ vyjádřila se ke studii PR manažerka KMV Andrea Brožová.