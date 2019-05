Většina zabavených padělků z tržnic končí ve spalovnách. Na charitu šlo loni jenom šest procent

Oblečení by využily dětské domovy nebo hasiči

V Dětském domově Dagmar utratí za oblečení na jedno dítě tisíce korun. Se zajištěním oblečení také pomáhají dárci. O zabavené zboží z tržnice by zájem měli, odstraňování značek je ale velký problém. Obzvlášť pokud po značkách zůstanou viditelné škody.

„Dětem by to vadilo, protože by bylo vidět, že jsou z dětského domova, že mají mikinu s odstřiženým logem,“ řekl ředitel Dětského domova Dagmar Daniel Kusý. V domově mají ale zaměstnanou švadlenu, která by se mohla pokusit nášivky odstranit šetrně.

Zájem o zabavené zboží by měli i hasiči. „Ponožky, boty, oblečení dáváte lidem, když třeba vyhoří, kteří přijdou o všechno,“ vysvětlil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Na odstranění značek už jsou hasiči předběžně domluveni s věznicí, kde by se o to postarali sami vězni.