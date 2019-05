Mouka, rýže, těstoviny i třeba dětské pleny. Češi v sobotu nakupovali pro lidi v nouzi

Ve většině prodejen mohli zákazníci ukládat zboží u dobrovolníků, kteří stáli u východu z obchodu a darované zboží třídili a ukládali do připravených krabic. Nakupující nejčastěji darovali těstoviny, rýži, mléko, mouku a další suroviny. Oproti předchozím ročníkům přibylo podle organizátorů i více darované dětské výživy a plen. Vybrané zboží poputuje do potravinových bank, z nichž je neziskové organizace rozdělí seniorům, chudým rodinám či dětem z dětských domovů.

V pražském nákupním centru Eden ve Vršovicích někteří zákazníci darovali i celý nákup, aniž by si koupili něco pro sebe. Jedním z nich byla například Lucie Dejmková. „Přiměla mě solidárnost a snaha pomoci ostatním,“ podotkla ke své účasti na akci. Do sbírky s dcerou přispěla zejména zbožím pro děti, například zdravou výživou či hygienickými potřebami.

„Když můžu, tak proč bych to neudělala. Vím, že jsou lidi na tom hůř, než já,“ zmínila dárkyně v Olomouci Gabriela Pávková. „Je to pro děti a je to pro dobrou věc, tak proč ne,“ vyjádřil se i plzeňský dárce Josef Lamačka.

„Měla jsem tu pána, který říkal, že sám byl na dně a pomohli mu párkrát potraviny a teď zase pomůže on dál, takže nakoupil,“ řekla jedna z dobrovolnic v Plzni Veronika Lukešová.

Do sbírky se zapojili i úředníci

Do akce se zapojily také některé firmy či státní a městské úřady. Přes sto kilogramů potravin dopoledne do hypermarketu Tesco přivezla i starostka Prahy 10 Renata Chmelová (VLASTA). „Uspořádali jsme sbírku primárně v rámci našeho úřadu, kde pracuje přes 400 úředníků, aby i oni měli možnost se zapojit,“ uvedla. Sbírka na úřadě trvala tři dny.

Do potravinové sbírky se letos se svými vybranými prodejnami zapojily také řetězce Albert, Billa, Tesco, Lidl, Makro Cash & Carry, Penny Market či Kaufland. „I v loňském roce jsme pořádali sbírku a v letošním si myslím, že ten zájem je vyšší,“ řekla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Letos poprvé mohou věnovat zboží i lidé nakupující na internetu, do dobročinné akce se poprvé zapojil například prodejce Rohlik.cz.