Potravinová sbírka ve znamení samoživitelek. Lidé odkládali jídlo a drogerii chudým o třetinu víc než loni

V Ostravě charita třídí zboží například pro azylový dům pro muže. „Nejvíc pomáhá klientům, kteří jsou tady ubytovaní nebo chodí přespávat na noclehárnu,“ prohlásil vedoucí azylového domu sv. Františka z Charity Ostrava Jiří Linart. Kolik tun potravin se po republice vybralo, bude definitivně sečteno až v neděli. Vloni to bylo téměř 400 tun zboží.

Potravinovým bankám chybějí miliony

Od roku 2016 funguje jedna potravinová banka v každém kraji. Ročně rozvezou 4300 tun potravin za 320 milionů korun. Poté, co od letoška musejí velké obchody nabízet neprodejné potraviny charitám, stouply potravinovým bankám náklady.

Současné dotace od ministerstva ovšem pokryjí jen třetinu z nich. „Tak se nám zvýšil provoz a náklady, že bychom to bez pomoci vlády nedokázali vůbec provozovat,“ konstatovala předsedkyně České Federace potravinových bank Věra Doušová.

Vláda proto pošle potravinovým bankám ještě letos celkem osm milionů korun. O navýšení pro příští rok se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude dál jednat. „Příští rok mají rozpočet 55 milionů korun, takže jim chybí asi 25 milionů, takže to budeme řešit. Myslím si, že by to měla být stálá položka ministerstva zemědělství,“ sdělil Babiš.