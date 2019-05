V obci Holubice se přou o herní automaty. Rozhodne referendum

Firma EDP má v úmyslu postavit kasino v budově bývalého autoservisu mezi dálnicí D1 a silnicí 430 z Brna na Vyškov. Kromě živých her zde má být také 150 hracích automatů, které jsou pro provoz kasina a příjmy obce klíčové, uvádí v tiskové zprávě mluvčí firmy Andrej Čírtek. „Bez ohledu na výsledek referenda můžeme kasino otevřít, ale bez technické hry by zmizely příjmy pro obec, které se odvíjí právě od počtu zařízení technické hry,“ uvedl Čírtek. Obec by inkasovala 20 milionů korun ročně.

Čírtek v tiskové zprávě také naznačil, co by obec podle firmy čekalo, kdyby hrací automaty zakázala. „Překvapuje nás, že někdo, kdo nenese vůbec žádnou odpovědnost, přesvědčuje lidi, že porušit smlouvu je standardní chování a že za porušování smluv nikomu nic nehrozí. Ať si o tom lidé udělají názor sami,“ uvedl Čírtek.

Exkurze do kasina

Odpůrci hazardu se obávají negativních dopadů gamblerství, které je s automaty spjaté, například kriminality. Investor naopak odmítá, že by s provozem kasina měly být spojené jakékoliv negativní sociální jevy.

Holubice uspořádaly pro obyvatele exkurzi do kasina v Mikulově. „Bylo to pěkné, bylo to zajímavé. Měl jsem ten názor, jak můžu hlasovat pro nebo proti, když jsem v kasinu v životě nebyla, tak jak můžu hlasovat. To, co jsem vlastně neznala, tak jsem tady uviděla a rozhodně jsem pro kasino,“ řekla po exkurzi Dagmar Slaná. Naopak Pavel Neužil je proti. „Já jsem to taky trochu hrál a vím, že je to pro mladé velké riziko,“ uvedl Neužil.