„Dokáže se vcítit do jejich situace.“ Romské žáky učí anglicky muslimka z Libanonu

V současnosti ale nelituje, že sem šla, a své žáky chválí. „Jsem spíš ráda, že s nimi spolupracuji, že je učím a že vidím víc do jejich kultury. Vidím víc do jejich života a vidím, že to někteří tak jednoduché nemají a že je špatně, že je někteří odsuzují,“ poznamenala.

Nur Ashraf Bekai se narodila v Libanonu rodičům z Palestiny. V Česku vyrůstala od čtyř let. Sice je sama stále ještě studentka pedagogické fakulty, ale už vzdělává další generaci, a to na škole, do které chodí především děti z romských rodin.

„Na začátku jsem se velmi obával toho, že rodiče budou mít problém s tím, že jejich děti učí muslimka, která chodí zahalená, ale nikdy jsem se vlastně nesetkal s žádnou stížností,“ přiblížil ředitel. Výhodu vidí v tom, že se Nur Ashraf Bekai dokáže vcítit do situace dětí a dokáže pochopit řadu problémů, které mají. „To, že jsou odmítáni většinovou společností,“ dodal.

Zbývá jí poslední rok do dokončení studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ani po absolvování nemá v plánu na své profesi něco měnit. Na škole v Předlicích chce učit i dál a mimo jiné pomoci zlepšit její pověst.

„Nechci, aby nás odsuzovali, protože já se považuji za jednu z nich. Je to moje škola, naše škola, jsou to moje děti, a vadí mi, když jsme někde a odsuzují děti, protože to jsou Romové. Chovají se k nim hnusně, ať už učitelky, nebo děti,“ vysvětluje. „My na to máme, my jsme dobří, my nejsme nenormální škola. My nejsme ničím specifičtí. My jsme prostě normální základní škola,“ dodala.