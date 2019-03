Radikální skupiny v Česku nemáme, říká muslim Eknaifith. V Praze pomáhá bezdomovcům

Zúčtování je na bohu, odmítá nepřátelství vůči nevěřícím Eknaifith

Častým tématem debat ve společnosti je kromě možné radikalizace muslimů i otázka ženských práv. „V koránu má žena více respektu než muž,“ upozornil Eknaifith, jenž pochází z Kuvajtu, v Česku žije už patnáct let a založil tu rodinu. „Podle koránu bychom měli šířit mír a lásku a dobrý život. A podle koránu vám mám ukázat, co považuji za dobré a co za špatné,“ řekl v Událostech, komentářích.

Nepřátelství vůči nevěřícím Eknaifith odmítá. „V koránu stojí, že my máme informovat a zúčtování je na bohu. Ale tento život je zkouška a zkouška ještě neskončila. Nevíme, kdo bude v soudný den lepší než druhý,“ vysvětlil v rozhovoru pro ČT.

Sám se snaží pomáhat, když každý pátek rozdává jídlo bezdomovcům před Hlavním nádražím v Praze. „Muslimská obec v Praze s tím začala před rokem a půl a přizvali mě na pomoc. Měl jsem z toho dobrý pocit, budeme v tom pokračovat,“ uvedl Eknaifith.