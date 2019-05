Exekuci na důchod má 90 tisíc lidí. Za patnáct let jejich počet vzrostl na čtyřnásobek

Na konci letošního prvního čtvrtletí mělo exekuční srážku z důchodu 26 054 seniorů a 26 633 seniorek. Mužům ČSSZ strhávala v průměru 2698 korun a ženám 2211 korun. Nejvyšší srážku v průměru měli muži v Moravskoslezském kraji, a to 3335 korun. Ze starobních důchodkyň se v průměru nejvíc kvůli dluhům strhávalo penzistkám v Olomouckém kraji, a to 2529 korun.

Exekuci na důchod mělo i 21 707 invalidních důchodců a 14 430 invalidních důchodkyň. Průměrná strhávaná částka u muže činila 1978 korun a u ženy 1980 korun. Nižší důchod kvůli exekuci mělo také 1334 vdov a 260 vdovců. Z vdovského důchodu se sráželo v průměru 1612 korun a z vdoveckého 1636 korun.

ČSSZ o exekučních srážkách nerozhoduje. Řídí se nařízením soudu či exekučním příkazem exekutora, nebo rozhodnutím ze správního, konkurzního či insolvenčního řízení. Srážení částky z důchodu může úřad ukončit až po splacení dluhu a úroků i nákladů řízení.

Personální kapacity ministerstva nestačí

Podle odborníků na dluhovou problematiku by ale správa sociálního zabezpečení mohla řadu exekucí nechat zastavit, a to kvůli neplatným rozhodčím doložkám z úvěrových smluv. Rozhodoval o tom Ústavní i Nejvyšší soud, který prohlásil rozhodčí doložky v úvěrových smlouvách za neplatné v květnu 2011. Právník Petr Němec na Twitteru uvedl, že by ČSSZ mohla soudu navrhnout zastavení protiprávní exekuce, protože má k dispozici údaje z exekučních příkazů.

Toto je zcela zásadní věc! Technicky to zase není tak složité, stačí jen vyhledávač kombinace klíčových slov v exekučním příkaze, které exekutoři posílají ČSSZ jako PDF do datovky. Bum, exekuce k zastavení jsou na stole! https://t.co/vaBFeRzU5T — Petr Němec (@SemSuchar) May 10, 2019

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) na výtku reagovala tím, že vedení resortu už o možných řešeních jednalo. „ČSSZ musí tyto případy vyhledávat ručně a nemá na to personální kapacity. Potřebovali bychom na to desítky nových úředníků,“ uvedla Maláčová. Podle ní totiž ČSSZ informace k exekuci a rozhodčím doložkám klientů neeviduje, a tak by úředníci museli procházet „stovky tisíc spisů, možná milion“. Správa u konkrétních případů ověří, kolik času by to zabralo.