Kauzu bývalého soudce Berky bude řešit Nejvyšší soud

Bývalý soudce Jiří Berka se v kauze zmanipulovaných konkurzů obrátil na Nejvyšší soud. Chce se tak bránit proti sedmiletému trestu, který mu pravomocně uložil olomoucký vrchní soud. České televizi to potvrdil Berkův advokát Rudolf Axmann. Dovolání nemá odkladný účinek, bývalý soudce už v dubnu nastoupil do vězení. Pravomocný rozsudek v letité kauze padl loni v listopadu. Olomoucký vrchní soud Berku do vězení poslal, snížil mu ale trest z 8,5 na 7 let.