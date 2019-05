Politické spektrum před volbami do europarlamentu: RozumND, PB, NEVOLIM, PČ, Vědci, Patrioti, JSIPRO, PROSaZ

video Politické spektrum - Volby do Evropského parlamentu 2019

Za hlavní problém pro bezpečnost EU považuje Schengenskou dohodu, kterou by si přál zrušit. Důvodem je fakt, že Německo přijalo velké množství žadatelů o azyl. Chce, aby si Česko chránilo vlastní hranice.

Je příznivcem spolupráce EU a NATO při zajištění bezpečnosti Evropy a posílení vnější hranice Unie. Stavění plotů na hranicích jednotlivých států odmítl. Není proti tomu, aby EU pomáhala lidem ze zahraničí, kteří to potřebují. Je však třeba rozdělovat migranty na politické a ekonomické.

Petr Kováč (JSIPRO) zmínil tři hlavní priority své strany: vodu, vzduch a potraviny. Je podle něj třeba soustředit se na ochranu životního prostředí. EU by podle něj také měla sjednocovat lidi a nikoli je rozdělovat.

V oblasti bezpečnosti by byl pro posílení Frontexu a zvýšil by rozpočet EU na ochranu vnější hranice.

Myslí si, že za problém dvojí kvality potravin si Česko může samo. Kdyby je čeští spotřebitelé nekupovali, tak by se sem podle něj nevozily. Řešení vidí v podpoře vlastních zdrojů a vlastního zemědělství například kontrolovanými dotacemi.

Tomáš Kotora (PROSaZ) by se v Evropském parlamentu chtěl zaměřit na životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Mezi jeho priority patří také rovnoprávnost mužů a žen i problémy v zemědělství, například úbytek spodních vod. Chtěl by také, aby europoslanci daleko víc prezentovali výsledky své práce.

Také Ivan Holoubek (Vědci) považuje otázku životního prostředí za prioritní. Hlavní jsou podle něj globální změny a výskyt toxických látek v přírodě. Dále by chtěl dosáhnout lepšího vymezení pravomocí mezi unijními orgány a členskými státy a omezení „často velmi zbytečných“ regulací.

Dvojí kvalitu potravin považuje za důležitý problém a chtěl by v Česku nastavit co nejpřísnější limity.

V oblasti migrace vnímá jako selhání to, že se v roce 2015 do EU dostalo tolik lidí zpoza jejích hranic. Současné mechanismy považuje za nefunkční a navrhuje posílení obranyschopnosti každé země a posílení vnějších hranic za součinnosti s NATO.

Radek Kňava (PČ) by chtěl, aby EU více odpovídala potřebám Čechů, Moravanů a Slezanů. Osobně se chce věnovat oblastem zaměstnávání a náhradního mateřství. Vadí mu, že druhé z témat není právně ošetřeno.

Téma dvojí kvality potravin považuje z hlediska Evropského parlamentu za víceméně dořešené, v této chvíli je ochrana spotřebitelů především na českém parlamentu.

EU je podle něj schopná zajistit svou bezpečnost. Oceňuje například fungování agentury Frontex. Nechtěl by však budovat evropskou armádu jako alternativu k NATO.

Petr Žampach (NEVOLIM) řekl, že se nebojí poprat za Českou republiku. Za důležité téma považuje kvalitu potravin. Osobně by se chtěl věnovat vnitřnímu fungování Evropského parlamentu a jeho výborů a také by chtěl navýšit prostředky na program studijních výměn Erasmus.

V tématu dvojí kvality potravin by byl rád, kdyby členské státy byly odpovědné za to, jaké potraviny se z nich do Česka vyvážejí.

V oblasti ochrany vnější hranice by preferoval zrušení Frontexu a posílení spolupráce v rámci NATO.

Strana Petra Cibulky (PB) kandiduje proto, aby Evropa zvítězila v právě probíhající třetí světové válce, přestože je infiltrována ruskými tajnými službami. Rusko podle něj vede proti Evropě klimatickou válku. Chce prosadit zákon o povinné psychotronické gramotnosti. To znamená, že chce pomocí siderického kyvadla zbavit Evropu od příslušníků ruských tajných služeb.

Téma dvojí kvality potravin je podle něj ve srovnání se světovou válkou málo významné.

Adam Benjamin Bartoš (RozumND) zdůraznil, že jeho koalice je pro vystoupení České republiky z Evropské unie a z NATO. To však musí udělat česká vláda, a dokud to neudělá, musí v Bruselu sedět lidé, kteří budou hájit české zájmy. Slíbil, že kandidáti jeho koalice nikdy nezvednou ruku proti České republice, zemím Visegrádu nebo slovanským zemím, jako je Rusko. Současní čeští europoslanci podle něj neudělali nic dobrého.

Kritizoval eurokomisařku Věru Jourovou, že nic neudělala proti praxi dvojí kvality potravin. Například dovoz nekvalitních potravin z Polska je podle něj selháním Evropské komise.

Zdůraznil, že jeho koalice je proti migraci. EU by se podle něj neměla soustředit na záchranu lidí směřujících do Evropy. Jediné funkční řešení vidí v obnovení hranic a jejich ostraze po vzoru Maďarska.