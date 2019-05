Dříve spolu státy válčily, teď sedí u jednoho stolu, chválili přínosy EU hosté Událostí, komentářů

Vít Rakušan (STAN) pak v debatě uvedl, že pro mladou generaci už je naše členství v EU zcela přirozené a myšlenka případného czexitu je pro ni nepřijatelná. U starších lidí je tomu ale jinak a v některých společenských vrstvách prorostl euroskepticismus.

„Domnívám se, že politické elity dlouhodobě selhávají – mám na mysli zejména politiky na Pražském hradě. Podívejme se na přístup našich prezidentů poměrně po dlouhou dobu, jakým způsobem představovali občanům Evropskou unii.“

Podle něj u nás lidé možná málo slýchávají o tom, že Evropa zažívala neustále mocenské zápasy mezi největšími hráči na politické scéně – teď najednou sedí u jednoho stolu. „Konflikty a různé krize, které se během těch dlouhých let existence EU samozřejmě objevily, se prostě řešily nějakým konsensem a dohodou. To je něco, co Evropa do vzniku EU jednoduše nepoznala. To je možná to, co bychom měli lidem více představovat,“ dodal Rakušan.

Grospič: Krize v roce 2008 ukázala, že ekonomická konjuktura nezávisí na EU

Podle místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče však s EU nelze spojovat ani období bez válek, ani ekonomický rozmach Česka: „Já bych byl v tento moment kritický. Myslím si, že ekonomická konjuktura neodvisí tak na fungování Evropské unie. To jsme se přesvědčili v roce 2008 a následně, když jsme procházeli poměrně velkou hospodářskou krizí. Určitá pozitiva tady sice jsou, ale je tu i celá řada negativ.“

Podle něj by se musela EU zásadně změnit ve vztahu k fungování svých orgánů. Osmadvacítka teď podle něj trpí demokratickým deficitem, protože Unie původně vznikala jako společenství obchodních smluv.