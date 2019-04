Zeman mluvil se Si Ťin-pchingem. S poradcem Jie Ťien-mingem se nesetkal, ve vězení ale prý není

Zeman na začátku jednání řekl, že není žádná jiná země, kam by jezdil tak často. Do Číny přicestoval již popáté. Čínskému prezidentovi poté představil část delegace. Zmínil představitele firmy Home Credit, která v Číně poskytuje půjčky, nebo Jágra, který by se mohl stát jednou z tváří zimních olympijských her pořádaných Pekingem v roce 2022. Poté zmínil, že je spokojen s jednáními s čínskou společností CITIC, která v Česku převzala projekty firmy CEFC.

Zakladatel CEFC, a zároveň poradce prezidenta Zemana, Jie Ťien-ming je v Číně vyšetřován kvůli hospodářským deliktům. Podle Zemana jeho poradce není ve vězení. Prezident se s ním ale nesetkal.

„Byl jsem informován, že můj poradce není ve vězení. Jestliže není ve vězení a jestliže naopak vyjednává právě se společností CITIC o odkupu některých majetkových podílů, tak z toho logicky vyplývá, že je na svobodě,“ řekl Zeman. Dodal, že se nesetkali, protože nebyl čas.