Pozlacené koleje Zahy Hadid ve mně budí rozpaky, říká exprimátor a nový šéf komory architektů Kasl

Dobře. Co by měla komora pod vaším vedením dělat jinak, nově?

Architektura je ta část umělecká, nějaký návrh výtvarné studie, ale pak se dostaneme do procesu, kde se nakládá s penězi klientů a to už končí legrace. Tam je potřeba, aby platila pravidla na obě strany – aby architekti byli chráněni a aby také klienti měli jistotu, že dostanou dobrý výsledek, dobrou práci.

Když jsme u těch pravidel, v současné době běží proces rekodifikace veřejného stavebního práva. Běží podle vás aktuálně správným směrem?

Já myslím, že cesta je správná, ale některé kroky jsou diskutabilní. Jsme toho účastni, já osobně jsem v pracovních komisích a musím říct, že jsem rád, že se konečně něco děje.

Uvedl jste, že byste chtěl přispívat k propagaci profese architekta, ke kvalitní architektuře, k její udržitelnosti a tak dále. Otázka ovšem je, co je to kvalitní architektura. Jistě znáte ten vtip, jak jde jeden architekt s kočárkem, druhý ho potká a řekne: „To je tvoje dítě? No, máš to pěkný, ale já bych to dělal jinak.“ Typická věta architekta – já bych to dělal jinak.

Každý architekt má svůj tvůrčí postup, svůj názor. Můžeme se shodnout na tom, co je kvalitní architektura, která je udržitelná, která neškodí veřejným zájmům, neškodí druhým, která přináší nějakou trvalou dlouhodobou kvalitu. Taková architektura se dá vyhodnotit.

Jestli dovolíte, zůstaňme teď v Praze. Jste pražský rodák, bývalý pražský primátor, pražský občan. Praha je asi nejviditelnějším městem a výkladní skříní Česka, omlouvám se všem nádherným městům a místům v naší krásné zemi. Ale je 30 let po revoluci a mám pocit, že se permanentně vede debata o tom, jak v Praze stavět, co stavět, kde stavět a zda vůbec stavět. Kdy budou v metropoli jasná pravidla, která sem přivedou opravdu kvalitní architekturu?

Můžeme začít u územního plánu. Když jsem ho já podepisoval v roce 1999, tak jsem si myslel, že do deseti let bude nový. Bohužel stále platí ten z roku 1999. Potom stavební předpisy. Máme několik let platné pražské stavební předpisy a teď zase hrozí, že o ně Praha přijde, že bude jeden předpis. Pokud budou celostátní předpisy tak dobré jako ten pražský, tak by to nevadilo, ale hrozí, že se zase vrátíme k takovým těm sklápěným odstupům a podobně. To jsou dvě podmínky zásadní.

Tančící dům je výjimečný, i protože je skoro jediný