Nejen řidičák. Neplatičům alimentů začnou úřady asi zabavovat i pilotní či zbrojní průkazy

„Za mě je důležité, že spolu půjdou dvě předlohy jedna z ministerstva práce a sociálních věcí – to je ten návrh na zálohované výživné. Ale mnohem důležitější je ten předchozí krok – návrh za ministerstvo spravedlnosti, kdy se zásadním způsobem bude zlepšovat vymáhání výživného,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

„Pokud si jde radši zalétat, místo aby platil alimenty pro své dítě, tak proč mu ten pilotní průkaz nesebrat a nesměřovat finanční prostředky pro děti,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu Pirátů Lukáš Černohorský.

„Já si myslím, že to je cesta do pekel. V okamžiku, kdy stát na sebe převezme tyhle odpovědnosti, vůči vlastní manželce a dětem, tak se budeme strašně divit, kolik to ten stát bude stát a jak nevymůže už pak nic,“ uvedl předseda ústavně právního výboru Marek Benda (ODS).