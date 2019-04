Na silnicích už zemřelo pět motorkářů. Sezona letos začala dřív

„Od začátku roku evidujeme celkem 215 nehod s účastí motocyklu, o život při nich přišli čtyři motorkáři,“ uvedla k prvnímu čtvrtletí Hana Rubášová z tiskového odboru Policejního Prezidia České republiky. Dodala, že loni od ledna do března zemřeli při nehodách motorkáři dva.

Každoročně je podle spolumajitele pražského obchodu s motocykly Pavla Kubíčka začátek sezony nejrizikovějším obdobím: „Řidiči mají po zimě tendenci přecenit své síly. V chladných podmínkách je potřeba hodně zručnosti, důležité je začít pozvolna.“

Dodal, že před samotným návratem na vozovku jsou na místě zdokonalovací kurzy. „Řidiči by se před sezonou měli nejprve rozjezdit, řadu nehod by to určitě pomohlo eliminovat,“ řekl Kubíček. Lepší je podle něj počkat na první deště, aby se ze silnic dostaly nánosy soli a štěrku, které jsou pro jízdu nebezpečné.

Opatrnost je podle dopravního experta Roberta Šťastného potřeba i na straně řidičů aut. „Po zimě nejsou řidiči na motorkáře zvyklí. Na silnicích máme tendenci dávat pozor hlavně na auta. U motorky je přitom pravděpodobnost srážky vyšší a důsledky bývají mnohem fatálnější,“ upozornil.

Nehodovost způsobuje kromě neopatrnosti řidičů řada dalších faktorů. Motorkáři třeba upozorňují na špatný stav silnic. „Silnice bývají vytlučené, je jen pár úseků, kde už je nový asfalt. Chybí odrazky i značení,“ popsal Kubíček.

Sezonu oficiálně zahájí jízda z Prahy do Poděbrad

Oficiální zahájení sezony plánují motorkáři na sobotu 13. dubna, kdy se uskuteční tradiční jízda z Prahy do Poděbrad. Po středočeských silnicích by podle pořadatele akce Michala Stacha mělo projet kolem dvou a půl tisíce motorek.

Podle policie na silnicích v Česku loni zemřelo 88 motorkářů a jejich spolujezdců. Řidiči motorek zavinili celkem 1929 nehod.