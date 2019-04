Třetina lidí by volila ANO, opět posilují i Piráti a ODS. Podpora SPD výrazně klesla

Na dalších místech by skončily ČSSD a KSČM, které by dosáhly stejného výsledku jako v únorovém modelu – 6,5, respektive 6 procent. Až za ně se propadlo hnutí SPD, které by získalo 5,5 procenta. Únorový model přitom straně přisuzoval 9,5 procenta, nárůst podpory se ale v aktuálním měření nepotvrdil a zisk odpovídá výsledkům z přelomu roku.

Do sněmovny by se podle modelu ještě těsně dostala KDU-ČSL s pěti procenty. Naopak ze současných sněmovních stran by podle aktuálního modelu zůstaly pod pětiprocentní hranicí TOP 09 a STAN. Zelení by získali dvě procenta hlasů, stejně jako zbylé strany.

K volbám by nyní bylo ochotno přijít 73 procent lidí. Vyšší hodnota deklarované účasti zjištěná už v lednu letošního roku tak zatím přetrvává a oproti loňskému říjnu, kdy se konaly volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu, se jedná o významný nárůst. Volit by určitě šlo 57 procent lidí, dalších 16 procent by se jich spíše zúčastnilo. Na opačné straně stojí přibližně čtvrtina obyvatel, která by se voleb určitě nebo spíše nezúčastnila.