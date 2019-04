Volby ve Strakonicích musí znovu řešit krajský soud. Jejich vítěz uspěl u Ústavního soudu

Krajský soud musí řešit míru ovlivnění voleb

Podle ústavních soudců představitelé města ze Strakonické veřejnosti skutečně uplatnili v kampani své pravomoci a vliv způsobem, který poškodil politickou konkurenci. Šlo zejména o propagaci na výlepových plochách a ve zpravodaji. Krajský soud se ale podle ÚS dostatečně důkladně nezabýval mírou, v jaké mohlo narušení politické soutěže ovlivnit výsledek voleb a rozdělení mandátů.

To musí nyní krajský soud napravit a postupovat podle nové verze zákona: ta totiž pro zásah vyžaduje „hrubé a reálné“ ovlivnění výsledku voleb, nikoliv potenciální vliv. Ústavní soud rovněž upozornil, že svým rozhodnutím nepředjímá výsledek řízení ve věci samé. Zdůraznil to soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk. Podle něj není v této věci krajský soud vázán žádnou lhůtou, měl by ale postupovat rychle.

Starosta se opakování voleb nebojí

Strakonická veřejnost v posledních volbách jasně zvítězila. Zatímco v roce 2014 získala 28,9 procenta a místo starosty pro Břetislava Hrdličku, loni už měla 51,2 procenta a obsadila 16 z 21 křesel v zastupitelstvu. Hrdlička po vynesení rozsudku Ústavního soudu prohlásil, že se opakování voleb nebojí a v souvislosti s rozhodováním krajského soudu nemá žádná konkrétní očekávání. Pochybení Hrdlička odmítl.