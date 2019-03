„Lux to říkal správně: Politika je kříž.“ Bělobrádek předává vedení lidovců

„Rozhodnutý, že už nebudu kandidovat, jsem byl na sto procent po volbách do Poslanecké sněmovny,“ uvedl ke svému odchodu z čela lidové strany na úvod sjezdu. „Josef Lux to říkal správně. Politika je kříž, politika je oběť a je to také velká služba.“

„Čekám, že bude zvolen ten, který pomůže KDU-ČSL k tomu, aby se dobře a dynamicky vyvíjela vpřed. Co se týká hodnot a obsahu, není moc co měnit, to jsou hodnoty, které jsou moderní už dva tisíce let.“

Zastoupit by Bělobrádka mohl současný druhý muž strany Marian Jurečka, šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek nebo poslanec Marek Výborný. A všichni na sjezd mířili s ambicí změnit stranický chod.

Podle Bartoška by strana „měla aktivně vystupovat proti extremismu, lidskému sobectví, měla by podporovat rodiny a samozřejmě také vědu a výzkum, protože vzdělanost je naše budoucnost“. KDU-ČSL by podle něj měla být schopna uspět stejně jak v moravských krajích, tak například v kraji Ústeckém.

„Hledáme novou dynamiku, novou tvář, vize do budoucna, protože křesťansko-demokratická politika musí zůstat součástí politického spektra v České republice,“ řekl Výborný. Uvedl, že strana musí být tematicky konkrétnější. „Nemohou to být obecná klišé o podpoře rodiny, my to musíme přetavit v konkrétní návrhy a program.“

Jurečka očekává, že lidovci úspěšně vstoupí do příštích sta let. Chtěl by získat větší důvěru lidí a ukázat reálnou politiku namísto populistických a marketingových triků. Řešit je podle něj důležité také například klimatickou změnu.