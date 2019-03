Politici většinou internetovou reformu nevítají. Piráti chtěli ve sněmovně minutu ticha

Čeští politici jsou většinou kritičtí ke schválení reformy ochrany autorských práv na internetu Evropským parlamentem. Podle Pirátů výsledek hlasování poznamená svobodu internetu v EU, místopředseda strany Mikuláš Peksa ve sněmovně žádal o minutu ticha za svobodný internet v Evropě. O hrozbě cenzury hovoří zase občanští demokraté. Strany chtějí pečlivě hlídat proces implementace předpisu do českého práva a pokusit se o to, aby se do tuzemských zákonů promítla v co nejmírnější podobě.