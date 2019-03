Dvě piety u pomníku Václava Morávka: Politici nechtěli být na akci pořádané Vodičkovým svazem

„Já bych řekl, že to je dělení národa, štěpení republiky. Protože já nevím, co komu vadí, když je akce vlastenecká, proč by se toho nemohli zúčastnit,“ uvedl Jaroslav Vodička. Podle jeho slov nechce být svaz politickým spolkem a zasahovat do politického dění.

Vystoupit na pietní akci ale Jaroslavu Vodičkovi letos nedovolí v Lidicích, ani v Ležácích. Některá krajská města pak kvůli vedení svazu nevyplatí příspěvky místním pobočkám. Od státu sice svaz letos dostal šest milionů korun, ale jen díky tomu, že tím komunisté podmínili svůj souhlas s návrhem státního rozpočtu.