K žalobě kvůli Zemanovu výroku o Peroutkovi se chce připojit novinářův synovec

„Do řízení projevil zájem vstoupit další účastník, tentokrát na straně žaloby. A to publicista Ferdinand Peroutka, synovec Ferdinanda Peroutky. Ten podal 5. března návrh, že chce do řízení vstoupit,“ uvedla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Alena Novotná.

O tom, jestli Ferdinand Peroutka mladší do řízení skutečně vstoupí, rozhodne podle Novotné Terezie Kaslová. „O způsobu, jak Ferdinanda Peroutku mladšího do řízení co nejefektivněji zapojit, se ještě budeme radit se svým právním zástupcem,“ uvedla pro ČT Kaslová.

Vedlejším účastníkem je i Miloš Zeman

Začátkem února vstoupil do řízení jako vedlejší účastník také prezident Miloš Zeman. Podle Zemanova právního zástupce může prezident ve sporu především podpořit žalovanou Českou republiku. „Jako vedlejší účastník může vznášet své argumenty, může se vypořádat s argumenty protistrany a podporovat český stát, jehož je hlavou,“ řekl v únoru ČT advokát Marek Nespala.