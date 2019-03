Maturita z Harryho Pottera či Padesáti odstínů šedi. Střední školy omlazují povinnou četbu

Ostravské gymnázium nabízí žákům téměř dvě stovky děl, povinných je přitom šedesát. „Každý rok dovolujeme maturantům do seznamu přidat knihu podle svého výběru. Není naším cílem cenzurovat, co žáci čtou a co nečtou. V minulých letech tak na seznam přibyl Harry Potter, Letopisy Narnie nebo třeba Sněhulák a Netopýr od Jo Nesba. Letos si paradoxně maturanti vybrali Křest svatého Vladimíra,“ doplňuje Böhmová.

„Díla se často v seznamech maturantů opakují. Stabilně jsou tam básnické sbírky Máj a Kytice, Shakespearova dramata, Robinson Crusoe, Harry Potter i Pán prstenů. Oblíbení autoři jsou Remarque, Hemingway, Hrabal nebo Pavel. V podstatě jsou to obecně známá díla,“ uvedla Kateřina Burgerová, učitelka českého jazyka ze Střední školy stavební a strojní v Krupce.

Své seznamy musí maturanti odevzdat ředitelům škol do konce března. V květnu, během první zkoušky, si z nich vylosují jedno literární dílo, ze kterého budou zkoušeni.

Pražská taneční konzervatoř na žádost studentů letos nově zařadila Pěnu dní a 451 stupňů Fahrenheita. V minulých letech takto „na přání“ přibyl třeba Pes baskervillský, Velký Gatsby nebo Pygmalion, uvedla češtinářka Olga Všelichová. „Navrhované knihy jsou většinou velmi kvalitní a často i náročné. Odmítla jsem málo známé nebo méně kvalitní knihy, případně ty, kde nejde o beletrii, ale například o New Age,“ doplňuje.

Žáci ze Střední školy stavební a strojní v Krupce u Teplic mohou maturovat i z Padesáti odstínů šedi. „Je to určitý fenomén doby. Když se podíváme do historie, najdeme tam knížky, které vyvolaly ve své době rozpory, a dneska je považujeme za klasickou literaturu. Knihu si vybírá přes šedesát procent žáků, často i kluci,“ řekla ČT učitelka českého jazyka Kateřina Burgerová. „Letos jsme přidali My děti ze stanice ZOO,“ doplňuje.

Hlavně že žáci čtou

Pro předsedu Asociace češtinářů Josefa Soukala je obrovský přínos v tom, že si literaturu vybírají školy samy. „Maturita se konečně zaměřila na čtenářství. Student má skutečně číst, interpretovat úryvek a předvést, že textu rozumí. Jediné kritérium, které bych uvedl, je, aby to byly knihy hodnotné. Harry Potter budiž, u hororů a thrillerů bych byl opatrnější,“ řekl Soukal.

Z loňského průzkumu internetového knihkupectví Martinus.cz. vyplynulo, že třetinu Čechů povinná četba odradila natolik, že začali mít odmítavý vztah ke knihám obecně. Právě knižní klasiky, jako je Babička, Osudy dobrého vojáka Švejka nebo Stařec a moře, podle průzkumu Češi nejčastěji nedočtou do konce.

Ministerstvo nechává volbu literatury na školách

Centrální seznam povinné školní četby neexistuje. Ministerstvo pouze specifikovalo kritéria pro výběr maturitní literatury. „Plán doporučené četby je v kompetenci vedení škol. Pomoci jim mohou různé katalogy novinek, které vydávají některá nakladatelství, a to knih českých autorů i zahraničních,“ uvedla Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství.

Maturita z českého jazyka a literatury se skládá ze tří dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce a ústní části. V rámci chystané novely školského zákona by ústní maturitní zkouška z českého jazyka a literatury měla přejít plně do kompetencí škol. Tedy i kritéria výběru literárních děl k ústní maturitě by si měly určovat samy školy.