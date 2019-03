Vondráček stál ve sněmovně na stole a hrál na kytaru. Opozice ho vyzývá k rezignaci

Podle Seznamu vyrazil Vondráček po večírku ve sněmovní restauraci s partou kolegů do hlavního jednacího sálu V botách a s kytarou v ruce pak vyskočil na předsednický pultík, aby kolegům zahrál. Spolu s ním hrál ještě další poslanec ANO Miloslav Janulík.

Vondráček autenticitu snímků serveru potvrdil. „Já se k tomu dokonce hrdě hlásím,“ řekl. Dodal, že podle něj to sálu sněmovny prospělo a rád by v budoucnu nějaké hudební vystoupení zopakoval. „Já mám jeden sen. Chtěl bych, kdybych tam dostal krojované lidi, folklorní sdružení. Já doufám, že si ještě ve sněmovně zazpívám,“ prohlásil.

„Bylo to v době, kdy se dělala rekonstrukce sálu, kdy tam byly vytrhané koberce. Tak jsme se domluvili, že bychom tam krátce zahráli. Já myslím, že to tomu sálu jen prospělo. V Lucerně si zahraje kdekdo, ale tady zase tolik lidí možnost zahrát si nemá,“ dodal Vondráček.

Němcová: Jedinou možností je rezignace

Opoziční poslanci však Vondráčka za výstup kritizují a vyzývají ho k rezignaci. „Zveřejněné fotografie z mejdanu ANO ve sněmovně jsou projevem neúcty k historickému a památkově chráněnému prostoru, kde se odehrávaly mimořádné události naší historie,“ napsala bývalá předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS).

„Fotografie a následná reakce předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka ilustrují aroganci, zpupnost a nepochopení povinností jednoho z nejvyšších ústavních představitelů naší země. Neznám zemi, kde by něco podobného bylo možné. Jedinou možnou reakcí je rezignace předsedy sněmovny na svou funkci,“ doplnila Němcová.

Zveřejněné fotografie jsou důkazem arogance a neúcty předsedy Sněmovny k historické budově, kde se odehrály výjimečné události naší země. Je to zcela neomluvitelná zpupnost a jedinou možnou reakcí je rezignace R. Vondráčka na jeho funkci. https://t.co/2lYGIhZAga — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) March 7, 2019

Vondráčka k odstoupení vyzval také předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Poskakující poslanci hnutí ANO po předsednické lavici Poslanecké sněmovny je absolutní neúcta k ústavním institucím. Jako politik se stydím a za tyhle nechutné papaláše se omlouvám,“ uvedl. Vondráček by podle něj měl odstoupit, protože jeho chování je mimořádně nedůstojné. Pospíšil dodal, že TOP 09 bude s dalšími stranami navrhovat, aby se sněmovna kauze mimořádně věnovala.

Poslance, kteří svým chováním zneuctili naši nejvyšší zákonodárnou ústavní instituci, vyzýváme k rezignaci na svůj mandát.



Společně s dalšími stranami budeme navrhovat, aby se Sněmovna kauze mimořádně věnovala. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) March 7, 2019

Pospíšilova stranická kolegyně Markéta Pekarová Adamová na Twitteru napsala, že tato událost by byla ve většině vyspělých zemí důvodem k odstoupení. „U nás se pan Vondráček ani neomluvil, naopak se k tomu poměrně hrdě hlásí a přijde mu to normální,“ dodala. Později řekla, že by se k situaci mělo postavit čelem hnutí ANO, když Vondráček nedokáže vyvodit osobní odpovědnost.



Mejdan na předsednickém pultu Poslanecké sněmovny by byl ve většině vyspělých zemí důvodem k odstoupení! U nás se pan Vondráček ani neomluvil, naopak se k tomu poměrně hrdě hlásí a přijde mu to normální. Politická kultura je u nás stále níž a níž, ANO.



Nebudeme k tomu mlčet. — Markéta Adamová (@market_a) March 7, 2019

„Někomu to možná přijde úsměvné. Mně symbolické pro vládu ANO. Arogance moci. 'My můžeme všechno. A ještě se za to nestydíme.' Umíte si tohle představit v jakékoliv civilizované zemi?“ uvedl na Twitteru první místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan. Šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek poznamenal: „Takto se chovali bolševici po dobytí Zimního paláce.“