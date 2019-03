Silný vítr potrápí Česko také v pátek, foukat bude i o víkendu

Ve čtvrtek i pátek by měl v severní části republiky vát silný vítr s nárazy nad 65 km/h – na horách mohou mít rychlost až 90 km/h. Hrozí proto pády stromů a větví, což také může ovlivnit dodávky elektřiny nebo dopravu, meteorologové doporučují opatrnost při řízení i kvůli samotnému větru.

Obezřetní by měli být i chodci a lidé by si měli rozmyslet výlety na horské hřebeny. Oproti čtvrtku by v pátek již nemělo tak silně foukat na Vysočině a ve Zlínském kraji.