U Českých Budějovic začaly přípravné práce pro stavbu dálnice D3. Začne se na konci března

„V pátek 29. března oficiálně zahájíme stavbu obchvatu Českých Budějovic v úseku Hodějovice–Třebonín, letos ještě začneme stavět první část obchvatu od Úsilného do Hodějovic,“ řekl ve středu ministr dopravy Dan Ťok. D3 se tak stane nejrozestavěnější dálnicí v Česku, najednou by se mohlo stavět skoro 40 kilometrů. Letos se řidičům otevře osmikilometrový úsek z Bošilce do Ševětína.

Z jihočeské části dálnice D3 je aktuálně v provozu necelých 50 km a dalších třicet se staví. Celkem by krajem mělo vést zhruba 113 kilometrů. Tato část dálnice D3 by měla být k hranicím s Rakouskem podle ŘSD hotová do roku 2024. Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách.