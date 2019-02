V Mostě otevřou knihovnu romské literatury. Zaměří se především na čtenáře z komunity

Zakladatelé knihovny chtějí pozvednout povědomí o romských autorech, a shromažďují tak díla především romských evropských spisovatelů. K dispozici momentálně mají kolem 300 titulů.

„Knihy, které máme, jsou často velmi těžce dostupné, a proto čtenáři v Chanově budou mít možnost dostat se k romským autorům a knihám popisujícím romskou historii,“ říká zakladatelka knihovny Ladislava Gažiová. O zařízení je v Mostě podle Gažiové už teď zájem a někteří si půjčují knihy ještě před oficiálním otevřením.

Knihovna byla podle provozovatelů už od začátku místem pro setkání a diskuse, kde hlavními aktéry měli být především Romové. Původně sídlila v prostorách galerie Tranzitdisplay na pražských Vinohradech. To, že se knihovna nacházela v rámci umělecké instituce, bylo podle správců velkou bariérou pro romskou komunitu.

„Dlouho jsme uvažovali o přesunu knihovny blíž Romům a podařilo se nám to až teď. Její náplň řešíme a formujeme společně s lidmi z Chanova. Podobné propojení bylo hlavním cílem knihovny a vypadá to, že se to konečně naplňuje,“ dodala Gažiová. Společně se znovuotevřením zařízení změní i název z původního Romafuturismo na Knihovnu Josefa Serinka. Jméno dostane po československém příslušníkovi protinacistického odboje romské národnosti.

Organizátoři chtějí pořádat v knihovně pravidelná čtení a aktivity pro děti a mládež. Kromě toho do programu zapojí i přednášky a debaty pro dospělé publikum. Otevření knihovny se zúčastní romská spisovatelka Iveta Kokyová, která svou četbou bude doprovázet projekcí animovaných romských pohádek z dílny budapešťského studia Kecskemét Film. Od března se čtenáři Knihovny Josefa Serinka mohou těšit i na workshop podporující kreativitu v rámci nových způsobů hudební tvorby.