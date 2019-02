Teplo i světlo zároveň. Mikolajice využívají první mikroelektrárnu na světě

Mikroelektrárna v Mikolajicích vytápí a zásobuje elektřinou tři budovy, které obec vlastní – obecní úřad, požární zbrojnici a prodejnu potravin.

„Projekt, jehož součástí je fotovoltaika, bateriové úložiště, rozvod tepla a elektřiny po všech třech budovách, funguje přesně podle toho, jak jsme si de facto vysnili, jak to má fungovat. Dodáváme elektrickou energii a dodáváme do budov teplo. V případě výpadku elektrické energie jsme schopni jet v takzvaném off gridu a zásobovat budovy elektřinou po dobu minimálně 12 hodin,“ říká mikolajický starosta Martin Krupa.

Celkové náklady projektu se bez DPH vyšplhaly na 4,4 milionu korun. Osmdesát procent nákladů uhradila dotace, ze svého platila obec 900 tisíc korun. Mikolajice očekávají, že na elektřině a platu topiče ušetří ročně 200 tisíc korun, náklady by se jí tak měly vrátit do pěti let.

Přebytky energie se ukládají do baterií

„Je to spočtené tak, aby to pokrylo maximum spotřeby těchto tří budov. Když je spotřeba menší, tak máme bateriové úložiště, do kterého ukládáme energii a zase si ji v noci, kdy nemáme výrobu na fotovoltaikách a jinde, bereme zpátky. Máme to rozloženo tak, aby nám celodenní spotřebu pokrylo to, co vyrobíme,“ uvedl starosta. Výhodou podle něj je i to, že požární zbrojnice nyní není závislá na dodávkách elektřiny odjinud.