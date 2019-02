Uživatelům drog a bezdomovcům nabídnou v Brně „Čáru“. Mobilní aplikace je jedinou svého druhu v Evropě

Základem aplikace je mapa Brna, kde uživatelé najdou místa, kde se mohou zadarmo nebo velmi levně najíst, zajít si na toaletu, dobít si telefon a třeba připojit k wi-fi. „Jsou to vesměs základní věci, se kterými se setkáváme všichni, ale my, co žijeme běžný život, k nim máme mnohem lepší přístup než lidé, kteří žijí úplně nebo částečně na ulici,“ říká Boxan.

Aplikace je určena pro chytré telefony s operačním systémem Android. „Máme zjištěno, že lidé bez domova mají mobilní telefony, na kterých běží starší systémy Android, takže jim to bude fungovat, ale často nemají stálý přístup k internetu. Kdekoli se připojí, tak se jim aplikace aktualizuje,“ vysvětluje Boxan. Telefony iPhone má podle vývojářů naprosté minimum lidí žijících na ulici, na operačním systému iOS proto aplikace nepoběží.

Na vývoji Čáry se podílel tým složený z IT expertů, odborníků na drogovou problematiku i samotní narkomani žijící na ulici. „Mně přišlo, že my jsme tam ti nejdůležitější. My jsme byli ti, kteří říkali, co by tam mělo být a co ne a celý to tak nějak stojí na té naší zkušenosti z té scény a života člověka, který bere a má třeba zkušenost i s bezdomovectvím,“ říká účastnice pilotního projektu Dominika, která si nepřála uvést plné jméno.

Spokojenost s úzkou spoluprací s koncovými uživateli byla i na straně vývojářů. „Od první chvíle, kdy jsme to začali navrhovat, sami lidé se zkušeností bezdomovectví a drog definovali, co by mělo být součástí aplikace. Měli jsme pravidelné workshopy. Spolupracovat takhle úzce s uživateli aplikace není úplně běžné,“ potvrzuje UX designérka Dagmar Wiesnerová.