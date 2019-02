Policisté podali návrh na obžalobu čtyř lidí v kauze Vidkun

Podle jejich obhájců obvinění trvají na své nevině, podle nich nejsou důkazy přesvědčivé. „Podle klienta řízení zahájeno být nemělo, důkazy jsou hodně nepřesvědčivé a ani po třech letech se to nikam neposunulo. Naopak vnímá, že ta obvinění se vůči němu zeslabila,“ řekl obhájce Petrůje Tomáš Vymazal.

Také bývalý hejtman Rozbořil vinu po celou dobu popírá, podle jeho obhájce Petra Konečného se nové důkazy během vyšetřování neobjevily. „Podali jsme do závěrečného vyhodnocení návrh na zastavení jeho stíhání. Čekáme nyní, zda se to někam opravdu posune. Ve vyšetřování se podle nás neobjevily nové důkazy, které by verzi proti němu potvrdily. V podstatě je to o tom, jak si vyložíte žvanění v hospodě,“ řekl Konečný.

Propletenec vztahů

Kauza Vidkun začala už 13. října 2015, kdy policie provedla domovní prohlídky a předvedla několik lidí včetně bývalého ministra vnitra Ivana Langera. V jeho bytě v Olomouci strávili policisté více než třináct hodin, ale Langer nakonec v případu obviněn není. Rozbořil, byl stíhán na svobodě, Kyselý, Kadlec a Petrůj strávili tři měsíce ve vazbě.

Případ odkrývá údajně korupční vztahy mezi policií, podnikateli a politiky. Podle usnesení o zahájení trestního stíhání tehdejší policejní náměstek vlivnému olomouckému podnikateli Ivanu Kyselému údajně pravidelně, dlouhodobě a záměrně poskytoval informace z devíti trestních řízení. Šlo například o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc, závodiště Lazce, ale i o kauzu Tesco SW, které měly zůstat utajeny.

Kadlec tvrdil, že se ničeho protiprávního nedopustil. Hájil se, že šlo o operativní činnost, kdy naopak on získával informace. Jeho tvrzení už odmítl krajský soud, když rozhodoval o jeho žalobě proti propuštění od policie. Vinu odmítají i ostatní obvinění.