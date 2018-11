Detektivové vypovídali v kauze vyzrazení akce Vidkun. Verdikt může padnout koncem roku

Šlachta u soudu uvedl, že před samotnou akcí žádné úniky nezaznamenal. „Já jako ředitel ÚOOZ jsem samozřejmě měl spíš větší obavu z úniku informací směrem k mým nadřízeným, protože ty kauzy byly tak exponované a už se po mně šlo jako ‚slepice po flusu',“ prohlásil Šlachta.

Vokál podle obžaloby prozradil informace podnikateli Arifovičovi

V kauze z října 2015 jde o údajné klientelistické vazby mezi olomouckými policisty, podnikateli a politiky. Mezi aktéry měl tehdy být advokát a bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer nebo tehdejší hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil z ČSSD.

O akci podle dalšího svědka dopředu věděl jen omezený počet lidí. „My, co jsme byli na té instruktáži – bylo tam třeba padesát lidí – tak to, co jsme se dozvěděli tam, zůstalo mezi námi,“ vypověděl u soudu Luboš Fiala, vedoucí odboru násilí ÚOOZ.