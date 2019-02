Miliardové pozemky. Stát chce od nevýhodné smlouvy odstoupit, ale nebude to snadné

Do případu vstoupil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Jedná se o poměrně závažný majetkový případ. Se Správou železniční dopravní cesty intenzivně spolupracujeme, už jsme učinili, činíme a budeme činit všechny kroky tak, abychom účinně hájili majetkové zájmy státu. Ovšem právě proto, že chceme účinně hájit majetkové zájmy státu, tak v tuto chvíli nemůžeme sdělovat žádné podrobnosti,“ uvedl mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Podle odborníků může být vypovězení smlouvy velmi obtížné. „Bohužel v té první smlouvě, tedy ve smlouvě o smlouvě budoucí, si strany smluvně vyloučily spoustu zákonných ustanovení občanského zákoníku, které obecně zakládají možnost od smlouvy odstoupit. To znamená, že je spousta těch možností pro odstoupení smluvně vyloučena,“ upozorňuje advokát Ondřej Petroš.

Podle zjištění Reportérů ČT už úřad podal trestní oznámení. Současné vedení SŽDC plánuje od smlouvy odstoupit. „Smlouva byla uzavřena v rozporu se zákonem. Vnímáme to jako nejlepší řešení pro nás jako státní organizaci, ale i jako dobré řešení pro protistranu,“ komentuje to mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. „Ale reakce protistrany nebyla pozitivní,“ dodává.

Podle trestního oznámení, které podal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, je závazek prodat pozemky firmě Amádeus Real právně neplatný zejména proto, že takovou transakci by musela schválit vláda. Což se nestalo.

To však firma Amádeus Real odmítá. „Mám k dispozici několik právních analýz, které potvrzují, že bylo postupováno zcela v souladu se zákonem a smlouvy byly uzavřeny řádně a platně. Jsem proto přesvědčen, že k žádnému protiprávnímu jednání nemohlo dojít,“ říká majitel firmy Václav Klán.

Právník s vazbou na Faltýnka

Jak už Reportéři ČT na podzim upozornili, v kauze se pohybují lidé s vazbami na druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Smlouvu za Správu železniční dopravní cesty připravoval externě najatý právník Jan Kříž, jehož kanceláře sídlí v domě budoucího kupce.

Kříž na sebe vloni v červnu upozornil, když organizoval prodejní výstavu Faltýnkových obrazů. Obdivovat malby tehdy přišel další Faltýnkův známý Tomáš Drmola. Ten byl v době podpisu problematické smlouvy náměstkem ředitele SŽDC pro správu majetku.

„Na uzavření této smlouvy jsem neměl žádný vliv, neúčastnil jsem se žádného jednání v této věci, nevydal žádný pokyn k tomu, co má či nemá tato smlouva obsahovat,“ brání se Drmola.

„Věnuji se práci v Poslanecké sněmovně a v zemědělském výboru. Jiné věci neřeším,“ reaguje na dotazy Jaroslav Faltýnek.

Právník Jan Kříž, který smlouvu připravoval, uvedl, že je vázán mlčenlivostí. Odmítá však, že by pronájem prostor od firmy Amádeus Real měl jakýkoliv vliv na poskytování právních služeb Správě železniční dopravní cesty.

Podle novináře Jana Sůry, který se problematice dopravy věnuje, jsou politické vlivy v SŽDC dlouhodobé.

„Je to dáno i tím, že správní rada je jmenovaná vládou, takže v podstatě vládnoucí strany si tu organizaci rozdělují. Tady je potřeba si připomenout, že svým rozpočtem v řádu několika desítek miliard korun je SŽDC jednou z nejbohatších organizací a tím pádem poměrně lákavým soustem pro politické strany,“ říká novinář z webu Zdopravy.cz.

Tržní hodnota až 1,2 miliardy, odhaduje odborník

Podle odhadu, který zveřejnila v registru smluv společnost Amádeus Real, mají pozemky hodnotu 280 milionů korun. Nezávislí odborníci na reality ale odhadují mnohem víc. „Hrubým odhadem bych řekl, že zhruba 800 milionů korun,“ uvedl realitní makléř David Pátek.

„Tržní hodnota po propočtech by vycházela kolem 1,2 miliardy korun,“ odhaduje dokonce realitní makléř Otakar Schuma.

„Hradčanská je významná svou exponovaností, protože je blízko k centru, blízko Hradu, blízko k mnoha ambasádám. Má veliký potenciál a bude to také významná dopravní křižovatka. Až se dostaví trať na letiště, tak to bude první významný dopravní uzel, když člověk přiletí do Prahy,“ popisuje pozemky ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.