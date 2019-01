Koza, rýč nebo vodovodní kohoutek. Za skutečné dárky Češi loni utratili přes 22 milionů korun

Rekordních 22,5 milionu korun se loni podařilo vybrat ve sbírce Skutečný dárek, která pomáhá lidem v rozvojových zemích. To je přibližně o pět a půl milionu korun víc než za předešlý rok. České televizi to potvrdila organizace Člověk v tísni, která sbírku pořádá. Za deset let, kdy Češi nákupem certifikátů v nejchudších zemích světa pomáhají, se už podařilo nakoupit pomoc za více než 130 milionů korun. Nejvíce si dárci loni oblíbili certifikáty na kuřata, školní pomůcky nebo kozu.