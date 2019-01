Místo pomalé jízdy údolím Orlice pojedou vlaky u Chocně tunely. Jeden z nich bude nejdelší v zemi

Po prosincovém otevření ejpovického železničního tunelu na koridoru mezi Prahou a Plzní se Správa železniční dopravní cesty chystá na další rozsáhlou stavbu tunelů – a to na páteřní trati, která spojuje Čechy s Moravou. Dva tunely by měly vzniknout mezi Chocní a Ústím nad Orlicí nedaleko Třebové, cestu by zrychlily o pět minut.