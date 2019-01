Prohlídky už po pěti letech nebo evidence flobertek. Ministerstvo navrhlo změny v držení zbraní

Pak může získat zbrojní průkaz. A právě ten čekají změny. Papírové průkazy mají být – podle návrhu ministerstva – nahrazeny elektronickými zbrojními oprávněními. Zmizet by měl taky poplatek za registraci zbraně.

Kvůli evropské směrnici návrh redukuje také skupiny pro držení zbraně – z pěti na tři. A přidává novou kategorii zbraní. Evidenci by měly podléhat i dosud volně dostupné akustické zbraně nebo flobertky, které slouží k výcvikovým účelům a sportovní střelbě.

„Možná se podaří eliminovat část lidí, kteří by se neměli dostat ani ke zbraním, které jsou méně nebezpečné než ty evidované,“ uvedl Radji.

Počítá se i se změnami v intervalech lékařských prohlídek. Zdravotní posudky by se měly opakovat po pěti letech namísto dnešních deseti. A lékaři by je potom podle návrhu měli vkládat přímo do centrálního registru. Ministerstvo vnitra zatím představilo pracovní verzi návrhu. V řadě bodů ho podporuje i opozice.