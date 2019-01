Nachlazený kolega vadí 70 procentům lidí. Do práce však chodí s kapesníkem každý třetí

Třetina Čechů a Slováků chodí podle průzkumu do práce, i když je nachlazená. V Česku se to nejčastěji týká mladých do 30 let. Přitom téměř 70 procentům respondentů vadí, když jejich kolegové chodí do práce nemocní. Uvedla to agentura STEM/MARK.